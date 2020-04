Scolari della media di Castemauro "Ricciardi" donano 700 euro all'Asrem

CASTELMAURO. Durante questi giorni di didattica a distanza tanti sono stati i video proposti dagli insegnanti che noi alunni della Scuola secondaria di I grado di Castelmauro, plesso dell' Istituto Comprensivo “A.Ricciardi” di Palata abbiamo apprezzato, in particolare quello in cui ci veniva raccontata la favola africana del Colibrì.

La conoscete? Un giorno, nella foresta, scoppiò un grande incendio e tutti gli animali, di fronte all'avanzare delle fiamme, scappavano terrorizzati. Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume e, senza perdersi d'animo, continuava a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. Il leone e gli altri animali adulti della foresta lo deridevano, invece tutti i cuccioli d'animale seguivano il suo esempio e si prodigavano insieme per domare l'incendio. Ad un certo punto, vedendo il contributo apportato dal colibrì e dai cuccioli, il leone e gli animali adulti smisero di prenderli in giro e, pieni di vergogna, incominciarono ad aiutarli e tutti insieme riuscirono a spegnere le fiamme. Il re della foresta aveva capito che la cosa più importante non era essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Lui così grande e forte aveva ricevuto un grande insegnamento dal piccolo colibrì, ossia che anche una goccia d'acqua può essere importante e che solo tutti uniti si può spegnere un grande incendio.

Purtroppo in Italia e in gran parte del mondo è scoppiato un grande “incendio”, non si tratta di un incendio vero e proprio... e' IL COVID-19, una malattia infettiva causata da un nuovo virus che ci fa tanta paura perché ha causato già tante vittime ed è diventata una pandemia. La morale della favola ci ha suggerito qualcosa di molto importante... Anche noi possiamo essere tanti colibrì e fare la nostra parte in un momento così drammatico... naturalmente in base alle proprie possibilità. Ma come? Insieme alla nostra Dirigente scolastica, prof.ssa Tamara Viviana Isler e ai docenti, con una grande gioia nel cuore, abbiamo deciso di devolvere all' Asrem del Molise la somma di euro 700,00 ricavata dalla vendita di manufatti natalizi realizzati nell'ambito di un bellissimo progetto extracurriculare, curato dalla professoressa Graziella Berti insegnante di arte e Dina Miletti insegnante di matematica che ha visto la sua conclusione nell'allestimento di un mercatino di Natale. Abbiamo pensato che il nostro piccolo contributo, insieme a quello di tante altre persone, potrà essere utile per l'acquisto di dispositivi sanitari di protezione. Con questo gesto desideriamo esprimere la nostra immensa gratitudine ai medici e a tutti gli operatori sanitari per il loro instancabile lavoro e per la loro immensa dedizione ai malati. Come ci ha ricordato il Papa qualche giorno fa, ci troviamo tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, ma tutti chiamati a remare insieme, quindi a sostenerci reciprocamente. La nostra è solo una goccia nel mare delle iniziative di solidarietà di questi giorni difficili, però insieme a tantissime altre gocce forma un oceano e può spegnere “il grande incendio”, proprio come nella favola del piccolo Colibrì. La solidarietà, se fatta con il cuore, ci arricchisce, ci fa diventare persone migliori, perché tutto quello che doniamo con generosità ritorna a vantaggio della nostra vita. “ANDRA' TUTTO BENE”.

I ragazzi della Scuola secondaria di I grado Plesso di Castelmauro Istituto Comprensivo “A. Ricciardi”di Palata.