Aida Romagnuolo: esenzione ticket, troppi i disagi per gli utenti

TERMOLI. «Ho indirizzato una mia nota al Direttore generale dell'Asrem dott. Florenzano, sulla proroga in automatico della scadenza dell’esenzione del ticket (E01-E02- E03-E04) facendogli rilevare che ancora oggi si stanno verificando dei notevoli disagi per gli utenti molisani».

È quanto dichiarato dal consigliere regionale di Prima il Molise Aida Romagnuolo.

Infatti, coloro che beneficiavano di tale esenzione, recandosi agli sportelli per prenotare esami e visite, non risultano avere questo requisito e per procedere con le prenotazioni sono costretti al pagamento delle stesse. Anche i medici trovano difficoltà nel predisporre le ricette, perché probabilmente non si è ancora provveduto a procrastinare la validità e non sono state aggiornate le posizioni degli aventi diritto a tale esenzione.

Con la presente ho chiesto alla direzione Regionale dell'Asrem, di verificare ed intervenire tempestivamente affinché venga attuato tale servizio.