Donne & Mamme cuciono e donano oltre 500 kit con due mascherine

TERMOLI. Dal gruppo Donne & Mamme Termoli e dal comitato Molisanità #L 113, Cinzia Ferrante rende noto che la distribuzione delle mascherine artigianali, cucite da alcune componenti del gruppo donne & mamme di Termoli e distribuite nella giornata odierna in Via Adriatica a Termoli, è stato un grande successo! «Sono stati donati oltre 500 kit contenenti due mascherine ciascuno! (Si parla quindi di oltre 1000 mascherine singole) Ringraziamo calorosamente i volontari che hanno curato la distribuzione, i Vigili urbani che li hanno affiancati per garantire l'ordine e naturalmente le sarte senza le quali tutto ciò non sarebbe stato possibile! Sfortunatamente nessuno ha pensato di fare qualche foto ma poco importa! L'importante è stato il riuscire ad aiutare tantissime persone!»