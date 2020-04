Crea Gestioni srl cambia la denominazione in Acea Molise srl

ROMA. La società Crea Gestioni srl dell’Area Idrica del Gruppo Acea S.p.A., che gestisce i Servizi Idrici Integrati dei Comuni di Campagnano di Roma e Termoli, oltre alla conduzione in depuratore del Comune di Valmontone, dal 3 marzo 2020 ha cambiato ragione sociale con la denominazione di Acea Molise srl.

La nuova denominazione mette in risalto il forte interesse del Gruppo verso il territorio della Regione Molise sotto il profilo della gestione dei servizi idrici nei quali il Gruppo stesso si pone tra i primi posti a livello nazionale sia in termini di qualità del servizio che per numero di Clienti.