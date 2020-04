TERMOLI. Secondo la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero “è il momento di pensare alla ripartenza dell’Italia”, perché “la politica non può delegare alla scienza quello che è il suo compito e non può limitarsi a fotografare gli eventi, ma deve prevedere il futuro e programmare una ripresa economica del nostro settore produttivo, altrimenti si rischia che la pandemia si trasformi in carestia”.

Lo ha detto in un video, in cui invita la politica a programmare la ripresa economica.