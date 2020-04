Un operaio: "Si attivi Tpl Vasto-San Salvo-Fca Termoli"

VASTO. Un operaio scrive a Marsilio: "Caro Marsilio, credo sia arrivato il momento di attivare il Tpl in questa situazione di emergenza proprio per evitare assembramenti, il progetto è già protocollato, messo a bilancio, depositato in regione e comuni interessati.

A breve ripartirà la produzione in tutti gli stabilimenti e non solo le aziende devono attrezzarsi per la sicurezza sul posto di lavoro ma anche la regione deve garantire il trasporto pubblico in tutta sicurezza per tutelare la salute dei propri cittadini abruzzesi. In questo modo daremo la possibilità a qualche vettore regionale di lavorare.

Un operaio preoccupato per la sua salute e quella dei suoi concittadini."