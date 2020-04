CAMPOMARINO. La Pasqua solidale del Multicash per l’emergenza alimentare a Campomarino.

La Pasqua 2020 si svolgerà sotto il segno dello stare insieme, ma lontani e soprattutto della solidarietà nei confronti di coloro che stanno vivendo un’emergenza alimentare, oltre che sanitaria, causata dal Covid-19. Per aiutare le fasce della popolazione più colpite è sceso in campo il Multicash di Termoli che, questa mattina, ha provveduto a donare al comune di Campomarino 100 pacchi di generi alimentari già pronti per la distribuzione.

A renderlo noto è l’assessore ai Lavori Pubblici Anna Pollace, in collaborazione col sindaco Pierdonato Silvestri e con il direttore della sede di Termoli. «Il sindaco Pierdonato Silvestri e tutta la maggioranza porgono i loro calorosi ringraziamenti alla società donatrice, al direttore e tutto lo staff, per il bellissimo gesto di solidarietà a favore della comunità di Campomarino. In questo periodo particolare in cui l’emergenza sanitaria va di pari passo con le difficoltà delle imprese e delle aziende autonome, abbiamo bisogno di segnali positivi».