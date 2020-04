Ancora uno dei nonnini trasferiti dal “Santissimo Rosario” di Venafro al Cardarelli

VENAFRO. Ancora uno dei nonnini di stanza al “Santissimo Rosario” di Venafro è stato trasferito all’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. L’anziano fa parte del gruppo di persone, positive asintomatiche, trasferite a Venafro dalle case di cura di Agnone e Cercemaggiore. A Venafro, dopo un primo momento di confusione, sgomento e polemica per l’arrivo di soggetti contagiati da Coronavirus, la solidarietà l’ha fatta da padrone e sono numerose le iniziative promosse per dare conforto ai “nonnini” arrivati in città. Nel pomeriggio di oggi, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, è stato prelevato da una ambulanza del 118 presso l’ingresso del nosocomio appositamente adibito per il reparto ove sono ospitati i pazienti positivi al covid-19. Il ricovero presso il “Cardarelli” di Campobasso, unico centro Covid della Regione, per essere sottoposto alle cure necessarie. Nella giornata di ieri altre due anziane donne sono state trasferite al nosocomio del capoluogo sempre a causa di un peggioramento dello stato di salute e di probabili sintomatologie legate al Coronavirus. Una di loro di 96 anni di Belmonte del Sannio, è deceduta nella serata di ieri, poche ore dopo il trasferimento. L’altra donna è tuttora ricoverata presso il reparto Covid del “Cardarelli”.