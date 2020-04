Auguri di Buona Pasqua dalla Sorridere Sempre Onlus a personale e pazienti del San Timoteo

TERMOLI. In questo periodo di emergenza Covid-19 le associazioni si prodigano per dare conforto e assistenza a chi più me ha bisogno, ma ci sono anche coloro che non possono più concedere sollievo e allegria, come facevano prima.

La Sorridere Sempre Onlus rivolge un ringraziamento speciale a tutto il personale e ai pazienti dell'ospedale San Timoteo di Termoli: "Ci mancano tanto i vostri saluti cordiali e i vostri operosi accompagnamenti".

L'associazione augura una Buona Pasqua, nell'attesa di poter trascorrere presto insieme i nostri pomeriggi di sorrisi e canzoni.