TERMOLI. Oggi alle 12 affacciatevi ai balconi, alle finestre e tributiamo un caloroso applauso a tutti coloro che si stanno adoperando per non farci soffrire più del dovuto questa emergenza... tutto il personale sanitario di ogni ordine grado, tutte indistintamente le forze dell'ordine, esercito, dirigenti, professori, alunni e personale Ata delle scuole e università, farmacisti, amministratori tutti, dipendenti dei supermercati, centri commerciali e generi alimentari, autotrasportatori, ferrovieri, religiosi e tutti coloroche pur mettendo a rischio la loro incolumità fisica per tutti noi un grazie un augurio di buona Pasqua e un caloroso applauso.

Avvisate gli amici, i contatti, i vicini di casa, il nostro condominio di uscire a mezzogiorno per applaudire loro i nostri comuni eroi in questo momento, fate dei video se potete degli applausi e mandateceli, pubblicheremo e mostreremo pubblicamente grazie.