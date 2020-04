Maschere protettive donate al 118: «Grazie alla Franmarine»

TERMOLI. Il 118 di Termoli ringrazia per l'ennesima dimostrazione di generosità da parte della Gs Travel di "Elisabetta Guidotti Franmarine Guidotti" per aver donato delle preziose schermate protettive. «Un gesto di affetto che ci farà sentire meno soli e più fortificati nell'azione di intervento che senza tregua siamo impegnati a svolgere. Quindi scrivere queste poche parole di sincera gratitudine può essere importante, e non importa essere originali quanto è aver capito che questo Vostro gesto sia stato fatto con il cuore.