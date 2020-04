Doni pasquali al 118: si riallacciano i contatti con l'ordine delle cose

TERMOLI. Sempre dagli operatori sanitari del 118 corre l'obbligo di ringraziare la Ditta Melillo per il pensiero di squisita delicatezza dimostratanel far pervenire dei doni in occasione della Santa Pasqua. «In tempi nei quali i contatti umani sono interdetti, in presente, un pensiero, un piccolo dono riallaccia il contatto che l'ordine delle cose ha, temporaneamente, interrotto. Nel ringraziarvi ancora si coglie l' occasione di un pensiero più peso e sentito della comunicazione formale che un biglietto per sua natura conduce con sé».