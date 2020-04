A Casacalenda la sindaka si fa in 3: mascherine, letterina e ovetti a tutti i bambini

CASACALENDA. Quando una comunità si prende cura dei propri bambini, costruisce il futuro. «Non ci fermiamo mai... Questi sono gli ovetti che da ieri mattina stiamo consegnando a tutti i bambini del nostro paese, insieme a una mascherina realizzata appositamente per loro❤️. Un pensiero per ricordargli che sono importanti e che a loro, molto presto, restituiremo gli spazi e il tempo che questo momento delicato gli sta togliendo. Noi siamo il loro esempio e l'esempio insegna più delle regole. Buona Pasqua piccoli e grandi bambini ❤️. Come sempre, grazie alla squadra di lavoro che permette a me e alla mia amministrazione di riuscire a raggiungere tutti voi in sicurezza❤️ #lasindaka #volontari #protezionecivile».

Un messaggio che evidenzia l'impegno istituzionale dell'amministrazione di Casacalenda, a cominciare dalla sindaka Sabrina Lallitto.