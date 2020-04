PETACCIATO. «Bellissima iniziativa del centro anziani di Petacciato e della locale sezione di Protezione civile per i nostri concittadini più piccini! Sono in consegna (porta a porta e nel rispetto delle distanze di sicurezza) 250 uova di Pasqua, per i bimbi della scuola dell’infanzia, e 90 colombe per i ragazzi delle scuole medie!»

Lo rende noto il sindaco Roberti Di Pardo.

«A tutti gli iscritti delle 2 associazioni, ai presidenti Giuliano Di Credico e Dino Menghini un caloroso ringraziamento! Un gesto che regalerà un po’ di “dolcezza” ai nostri ragazzi costretti a restare a casa... Distanti ma uniti non è uno slogan.. Questi gesti ci fanno sentire davvero Uniti! Siamo una grande comunità».