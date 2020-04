Speranza di rinnovamento e di pace, a San Felice il messaggio di Comune e Avis

SAN FELICE DEL MOLISE. Nel comune di minoranza linguistica croata il messaggio diffuso dall’amministrazione comunale del sindaco Fausto Bellucci è stato condiviso dalla locale sezione Avis.

«Care concittadine, cari Concittadini, l’emergenza che stiamo vivendo ci ha sorpreso in modo inaspettato. Nessuno di noi era pronto, né avrebbe potuto immaginare i risvolti che poi si sono manifestati, a tutti i livelli.

La Pasqua, è una ricorrenza importante per la fede cristiana, per la nostra cultura ma anche per la nostra tradizione, rappresenta la festa del raccoglimento, della speranza e della risurrezione a vita nuova.

Questa solenne ricorrenza sia quest'anno, per tutti, esempio di impegno e partecipazione alla vita. Occorre, guardare con sereno ottimismo al futuro, pensando a progetti che renderanno il nostro paese e le nostre vite migliori, ricordando che i risultati si ottengono soltanto guardando nella stessa direzione e lavorando insieme per il bene comune.

La situazione di emergenza sanitaria Covid-19 che stiamo vivendo in questi giorni sembra non darci tregua, per tornare alla normalità il prima possibile, dobbiamo rispettare le regole, così facendo tuteleremo la nostra salute e quella del prossimo.

L'Amministrazione Comunale è a disposizione di tutta la cittadinanza per qualsiasi necessità. A tal proposito, ad accompagnare questa lettera, che ci auguriamo porti un briciolo di conforto nelle vostre case, troverete due mascherine che vi torneranno utili nelle uscite di necessità (visite mediche, acquisto di medicinali, acquisto beni di prima necessità). Non è molto ma abbiamo deciso che fosse questo un regalo da parte dell'Amministrazione e dal!' Avis a tutte le famiglie per esprimere la nostra vicinanza. Non molliamo, restiamo a casa, manteniamo comportamenti corretti e ce la faremo.

A tutte le donne, gli uomini e i bambini di San Felice del Molise giunga il nostro più sincero augurio per una Pasqua felice, di speranza, cii rinnovamento e di pace».