Deceduto al Veneziale un paziente ricoverato nella zona Covid, tampone post mortem

VENAFRO. Nuova sanificazione per il Pronto Soccorso dell'ospedale "Veneziale " di Isernia, in attesa dei risultati del tampone effettuati, post mortem, su un paziente ricoverato da alcuni giorni nella zona Covid del reparto. Si tratta di una persona originaria di Venafro, ricoverato per altri gravi problemi di salute, ma che presentava da alcuni giorni sintomi compatibili con il Coronavirus. Ieri sera il decesso. Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri. L'esito del test dovrebbe giungere, dai laboratori del "Cardarelli" di Campobasso, già nella mattinata di oggi.