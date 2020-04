Medici militari chiamati ad assistere gli anziani positivi ricoverati a Venafro

VENAFRO. Da oggi ad assistere i “nonnini” ricoverati presso il “Santissimo Rosario” di Venafro ci saranno due nuovi medici. Si tratta di medici militari appena arrivati nella struttura e che si occuperanno di coordinare infermieri e operatori socio sanitari che da giorni assistono i 15 anziani presenti nel Covid-19 e che sono stati trasferiti giorni fa dalle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore. Inizialmente erano 18, due donne ed un uomo sono state trasferiti al “Cardarelli” di Campobasso nei giorni scorsi. Purtroppo una delle due donne, la 97enne di Belmonte del Sannio, è morta poche ore dopo essere arrivata presso il nosocomio del capoluogo. Gli altri due “nonnini” sono tuttora ricoverati presso il reparto Covid del “Cardarelli”.

Intanto nelle scorse ore il Pronto Soccorso del “Veneziale” di Isernia è stato sottoposto a sanificazione a causa del ricovero, per alcuni giorni presso la zona Covid del reparto, di un 60enne di Venafro con altri gravi patologie che nella serata di ieri è deceduto e pare, avesse iniziato ad avere una sintomatologia compatibile con il Coronavirus. Sulla salma è stata effettuato il tampone post-mortem i cui risultati sono attesi per la giornata di oggi. Sottoposto a tampone anche un paziente di Civitanova del Sannio giunto al Pronto Soccorso per altri gravi patologie. Intanto, con molta probabilità, saranno sottoposti nuovamente a test covid-19 anche gli operatori sanitari di ortopedia e medicina che nei giorni scorsi erano entrati in contatto con un paziente risultato poi positivo. I primi test sono risultati negativi ma non si esclude un ulteriore test di conferma.