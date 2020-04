Dentista molisano muore per Coronavirus a Pavia

CAMPOBASSO. Da 19 giorni era ricoverato all’Ospedale di Pavia per aver contratto il Coronavirus. Non è riuscito a superare la fase più critica della malattia ed è morto così il 71enne Domenico Fatica, stimato dentista molisano, che esercitava la sua professione a Milano. Viveva proprio in quella zona del nord del Paese particolarmente colpita dal Covid-19, la Lombardia, e dove purtroppo la conta dei morti continua ad avere numeri, seppur più bassi, ancora troppo importanti rispetto al resto d’Italia. Proveniente da una famiglia di medici molto stimati a Campobasso, il padre era un noto ginecologo e il fratello un medico di medicina generale, si era trasferito a Milano da tempo dove svolgeva la sua professione medica.