SAN SALVO. La BCC della Valle del Trigno, per far fronte alla difficile emergenza legata al Covid 19, istituisce BANCA VICINA, un servizio di assistenza per il territorio che si sviluppa in due tipologie di interventi.

Il primo è un servizio di ASSISTENZA FINANZIARIA PER SOCI, CLIENTI e TERRITORIO. Il servizio è disponibile ai numeri 329/5406621 (Area San Salvo – Vasto – Mafalda) e 320/0336081 (Area Trivento – Ripalimonsani – Campobasso) oppure scrivendo alla mail bccvalletrigno@fedam.bcc.it.

I servizi possono essere utilizzati da chi abbia necessità di attivare le Misure a sostegno delle famiglie, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e delle imprese previste dai Decreti Governativi (per maggiori info visita il sito http://www.bccdellavalledeltrigno.it ) e le Misure aggiuntive BCC. Difatti la BCC della Valle del Trigno, in seguito all’emergenza, ha deciso di mettere a disposizione di famiglie, imprese ed operatori economici un plafond di 20 milioni di euro di finanziamenti, per sostenere soci, clienti e tutto il territorio.

Il secondo servizio è dedicato ai SOCI BCC, in questo momento difficile la cooperativa di credito vuole sostenere la propria compagine sociale, quindi istituisce il servizio solidale SOS SOCI insieme alla Fondazione BCC della Valle del Trigno. Chiamando il numero 349/5331055 o scrivendo alla mail info@fondazionebccvalledeltrigno.it, tutti i soci possono segnalare o richiedere interventi solidaristici per loro e per le proprie famiglie. Interventi legati a qualunque tipologia di difficoltà.

“Non possiamo lasciare soli i nostri soci ed il nostro territorio in questo momento così complicato. Noi siamo una banca locale, siamo per natura vicini al territorio, lo conosciamo a fondo e da sempre ascoltiamo i bisogni di chi ci vive. Siamo certi che insieme torneremo più forti di prima.”- queste le parole del Presidente della BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini.

I numeri di telefono e le mail sono già attivi.