L'opposizione a Puchetti: sospendere i tributi locali fino al 31 dicembre 2020

LARINO. Dopo le richieste di sospendere i termini dei concorsi e quella sulla convocazione del Coc, alla luce dei contagi registrati in città, l’opposizione del Germoglio a Palazzo Ducale ne ha presentata oggi un’altra, quella relativa alla istanza di sospensione dei tributi comunali, indirizzata al sindaco Giuseppe Puchetti e al presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce.

«I consiglieri del “Germoglio” chiedono, a seguito dell’emergenza Covid-19, alla Giunta comunale, con successiva ratifica in Consiglio comunale, la sospensione dei tributi comunali con particolare riferimento a Imu, Tasi e Tari sino al 31.12.2020. Altresì chiedono che i tributi sospesi vengano pagati in un numero di rate mensili non inferiore a 12 a partire dal primo gennaio 2021».