Coronavirus: il Caf Coldiretti Molise pronto a operare a distanza

CAMPOBASSO. In tempi di emergenza coronavirus il Caf Coldiretti è operativo a distanza. I titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati possono inviare telematicamente tutta la documentazione al Caf che provvederà a preparare il 730.



“Il recente decreto liquidità n. 23, dell’8 aprile 2020, recante indicazioni urgenti in materia di adempimenti fiscali – informa Gianfranco De Gregorio, responsabile fiscale Coldiretti Molise - contiene misure di semplificazione per i Caf che, al momento, sono costretti a operare in uno stato di emergenza a causa delle misure restrittive per contenere il Covid19. Le semplificazioni riguardano la possibilità, per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, di inviare telematicamente al Caf tutta la documentazione: la copia per immagine della delega per accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d’identità. Se non si dovesse disporre di stampanti o scanner, è possibile inviare al Caf, in alternativa alla sottoscrizione della delega, una foto, effettuata anche mediante smartphone, dell’autorizzazione in forma libera e sottoscritta”.

Gianfranco De Gregorio, aggiunge: “Queste modalità sono consentite anche per la presentazione telematica di dichiarazioni, modelli, domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps, ad esempio dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee, presentazione modello Red e richiesta reddito di cittadinanza. Nel momento in cui verranno meno le restrizioni emergenziali, il contribuente potrà regolarizzare il tutto mediante consegna delle deleghe e della documentazione”.