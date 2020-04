Sbotta l'eurodeputato leghista e patron del Papeete Casanova: «Siamo fermi, Governo di incapaci»

TERMOLI. Ricordate Massimo Casanova? Eurodeputato leghista e imprenditore turistico, originario di Lesina, più volte a Termoli nell'ultimo anno e proprietario del mitico Papeete, dove con Salvini ha caratterizzato l'estate politica 2019.

Per Casanova (in un lancio dell'agenzia Adn-Kronos curato da Francesco Saita) «Siamo fermi, non sappiamo quello che potremo fare per salvare la stagione, per colpa di questo governo di incapaci. Siamo tutti incazzati, dobbiamo render conto ai nostri dipendenti, quasi 450 solo al Papeete - sottolinea - ma fino a ieri nessuno parlava della sorte degli stabilimenti balneari. Se governo non ci dice 'piano A' o 'piano B', facciamo in un modo o in un altro, noi non ci possiamo organizzare. Siamo in attesa. Siamo fermi. Noi programmiamo un anno per l'altro, Il Papeete ha una sua programmazione, con musica, concerti, ospiti, ma non ci stanno dando possibilità di organizzare nulla, siamo allibiti, è un governo di incapaci".