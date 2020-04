La Protezione Civile consegna dispositivi tecnologici agli alunni

Veicoli al crocevia Attenzione ai dispositivi anti-abbandono

L'obbligo di usare a bordo dell'auto dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni pretende attrezzature adeguate. Dal 6 marzo viene sanzionato chi non rispetti la norma. In commercio ve n’è tanti: dai seggiolini che integrano il sistema di sicurezza a ‘device’