Covid-19, Pilkington: Cassa integrazione prolungata fino al 26 aprile

SAN SALVO. Prolungata la Cigo in Pilkington fino al 26 aprile, a comunicarlo è la direzione aziendale:

"In continuità con quanto definito nell'accordo sindacale del 19 marzo u.s., comunichiamo a tutti i dipendenti che la Cigo, determinata dall'emergenza Covid-19 proseguirà fino a tutto il giorno 26 aprile 2020, in ossequio a quanto previsto dal D.P.C.M. del 10 aprile u.s. Come già evidenziato, rimarranno in funzione le sole attività relative ai Forni Float, espressamente consentite dalle norme vigenti, nonché i servizi ausiliari ed indispensabili per la sicurezza e la sorveglianza degli impianti.

Potranno, infine, essere necessarie talune attività sviluppo prodotto, laboratorio, manutenzione e spedizioni così come previsto dall'art. 2 c. 3 e c.12 del già citato D.P.C.M. Alla presente comunicazione seguiranno aggiornamenti periodici che saranno correlati con l'evoluzione dell'emergenza in atto. "