Altri 3.786 casi di coronavirus in Italia: scendono i pazienti in terapia intensiva

ROMA. Il dipartimento nazionale di Protezione civile ha diramato intorno alle 18.15 il nuovo bollettino giornaliero, con un aumento dei casi di positività in Italia di quasi 4mila, ormai una costante: 3.786 per la precisione, che al netto di guariti e dei 525 decessi registrati nelle ultime 24 ore, fanno aumentare il numero dei positivi attuali di 1.189 unità, a quota 106.607.

Il Capo dipartimeno Borrelli evidenzia come i ricoveri in terapia intensiva sono 2.936, cifra più bassa dal 21 marzo a oggi e che nel complesso i ricoverati sono 26.893, 750 in meno di ieri.