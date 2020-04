San Martino in Pensilis, appello per ritrovare il pappagallo Fortunato

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si chiama Fortunato e a San Martino lo conoscono ormai tutti. Il pappagallo della famiglia Figliola è però sparito da due giorni. Parte un appello per ritrovarlo: si lascia facilmente avvicinare ed è molto tranquillo con tutti perché abituato a stare in compagnia. Chiunque ne avesse notizie può contattare Nicola al numero 347.7186792.