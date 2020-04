In Molise 6mila dipendenti edili a casa se i debiti della Regione non verranno pagati

CAMPOBASSO. In Molise 6mila dipendenti delle costruzioni non torneranno a lavoro se i debiti della Regione non verranno onorati.

Il Presidente dell’Acem-Ance Molise Danilo Martino esprime viva preoccupazione e profondo sconcerto in merito alle delucidazioni fornite dal Presidente Toma a Teleregione, circa la scelta di utilizzare le liquidità destinate alla ricostruzione post sisma ed ai pagamenti delle imprese per la gestione dell’emergenza in corso, in quanto il governo ha messo a disposizione somme dedicate e vincolate al contrasto Covid-19.

«L’Associazione degli edili non può accettare che le risorse spettanti alle imprese siano spostate sull’emergenza, pur sicuramente importante, trattandosi di fondi che già in passato sono state assegnate e trasferite e che le imprese non hanno riscosso.

Ad oggi risultano ancora crediti non pagati risalenti a sette anni fa e sono a rischio realmente 6.000 posti di lavoro.

Le imprese sono chiamate a venir fuori da una crisi che esisteva già prima dell’emergenza coronavirus e che sicuramente accentuata da quest’ultima, non può essere attribuita in via esclusiva all’epidemia in atto.

I dipendenti delle nostre imprese ed i nostri fornitori devono avere pari dignità rispetto agli altri lavoratori ed hanno diritto a percepire anch’essi le giuste spettanze, alla pari della classe politica, della classe dirigente e dei dipendenti regionali».