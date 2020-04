​San Martino, ritrovato il pappagallo Fortunato. Il grazie della famiglia Figliola

SAN MARTINO IN PENSILIS. È stato ritrovato a San Martino in Pensilis il pappagallo Fortunato. Fondamentale l’annuncio pubblicato sui siti e condiviso sui vari social. Gli amici del ristorante La Carrese hanno contattato la famiglia Figliola segnalando che l’uccello si trovava proprio nella loro struttura. Un messaggio di gratitudine, in particolare da parte di Vincenzo, che ha pianto di gioia, per aver potuto riaccogliere a casa un amico speciale.