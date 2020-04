​Coronavirus: Fi, riconoscere usurante lavoro in Pronto soccorso

ROMA. "In questo momento di sofferenza collettiva, le Istituzioni hanno il dovere di garantire un riconoscimento economico e previdenziale a quella categoria che, da due mesi, sta affrontando il Coronavirus in una vera e propria trincea, salvando vite e rischiando in prima persona". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.

"Per questo motivo, ho presentato due emendamenti al Dl 'Cura Italia', con un duplice obiettivo: da un lato il riconoscimento di 12 mesi di contribuzione aggiuntiva ai fini pensionistici per medici e personale sanitario, dall'altro riconoscere come usurante il lavoro che essi svolgono presso i reparti di pronto soccorso. Ci auguriamo che da parte del governo arrivi ascolto e sensibilita' verso norme a protezione di un comparto cui tutta Italia guarda con gratitudine", conclude.