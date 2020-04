LARINO. È online il portale Molise Virtuale, ideato e progettato da tre professionisti molisani e patrocinato dalla Direzione Regionale Musei del Molise del Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo. Il portale raccoglie alcuni tour virtuali del Molise per dare la possibilità a tutti di ammirare e conoscere l'immenso patrimonio artistico e culturale della nostra regione. Nel portale sono visibili anche i reperti in 3D di Larino, le immagini Demo del Museo Civico e del Carnevale di Larino 2020 nonchè le foto in 3D del Museo Virtuale del Carnevale di Larino.