CAMPOMARINO LIDO. Migrazione delle gru, tappa a Campomarino Lido. La natura corre, l'uomo si ferma ma può imparare molto da questo momento di restrizioni e divieti. Anche scattando una foto, come questa, dal balcone: la rotta migratoria delle gru passa per il Molise abitualmente. La foto è stata scattata nella zona Marinelle a Campomarino lido. Questi uccelli tornano nel loro siti riproduttivi in Polonia e torneranno al sud dal mese di novembre. Si ringrazia Carlo Meo, responsabile dell'Oasi Lipu di Casacalenda, per le informazioni raccolte.