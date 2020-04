Si è spento a 65 anni Umberto Carotenuto

TERMOLI. Lutto nella famiglia Carotenuto, si è spento a 65 anni il signor Umberto. Lavorava all’ospedale San Timoteo, dove era alla reception, sempre vestito perfettamente in blu.

Umberto era una vita che occupava quel posto, era una perfetta sentinella a cui non sfuggiva nulla anche quando pareva che lui non ti seguiva, lui vedeva tutto.

E adesso quanto mi mancheranno i suoi saluti quando gli passavo davanti, "Buongiorno giornalista Michele, Trombetta, tutto a posto?"

Un cenno di sì con la testa, il pollice della mano destra in alto in segno di tutto ok e un saluto. Ciao Big Umberto.

Persona tranquilla, mite e anche scherzosa, aver appreso così bruscamente della sua scomparsa davvero mi ha rattristato parecchio.

Carissimo Umberto la nostra preghiera ti accompagni in questo ultimo e ancor più tristissimo viaggio che dovrai compiere anche da solo senza nemmeno il saluto e un abbraccio dei tuoi cari.

La nostra redazione è vicina alla famiglia alla moglie Carmelina, al figlio Jerry e a tutti gli altri parenti ed esprime loro le più sentite condoglianze per questa prematura perdita.

Cordoglio all'amico Jerry, prossimo presidente del Rotary club di Termoli, anche da tutti i soci e dal direttivo.