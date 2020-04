Domenica della divina misericordia: messa col vescovo De Luca in diretta da Ururi

URURI. Domenica 19 aprile 2020, alle 17.30, in occasione della festa della Divina Misericordia, il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, presiederà la Santa Messa e la recita del Santo Rosario nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Ururi.



La funzione, concelebrata con il parroco, don Fernando Manna, si potrà seguire in diretta televisiva su Telemolise 2 (canale 12) oltre che sulla pagina Facebook della Diocesi e della pagine Facebook e canale Youtube della Ururi Parrocchia.

La possibilità di seguire il rosario e la Santa Messa in televisione rappresenta una opportunità anche per tanti anziani che vivono soli o sono ospiti di case di riposo e, ancora, per le persone che non dispongono della connessione internet o hanno accesso ai canali social.

“Un modo – ha osservato mons. De Luca – per essere vicini agli operatori sanitari degli ospedali, delle case di riposo e delle strutture di accoglienza e sostenere il loro servizio, come coloro che rendono visibile la misericordia di Dio. Un motivo di condivisione per rinnovare la piena vicinanza e la preghiera a tutti i malati, agli anziani, alle persone sole, alle famiglie e all'intera comunità in questo momento di sospensione delle celebrazioni e delle attività pastorali aperte alla partecipazione dei fedeli”.