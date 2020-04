CAMPOBASSO. «Il nuovo Piano Operativo Sanitario dovrà prevedere l'ampliamento dei servizi territoriali nei presidi ospedalieri pubblici. Ciò vuol dire che le tre realtà di Agnone, Larino e Venafro dovranno essere messe in condizione di fungere da aziende ospedaliere attive.

Per ridare dignità a queste strutture stiamo lavorando da tempo, in ogni sede istituzionale».

Lo ha ribadito il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola, polemizzando a distanza con l'ex collega di Palazzo D'Aimmo Antonio Tedeschi.

«Già nei mesi scorsi abbiamo interloquito con Regione, Asrem, Commissari ad acta, Ministeri proponendo un modello organizzativo concentrato su un ospedale principale a Campobasso (hub), due di supporto a Isernia e Termoli (spoke) con tre presidi territoriali ad Agnone a Larino e Venafro, quindi con i servizi minimi necessari in grado da un lato di assorbire la mobilità passiva e dall’altro di valorizzare la particolare orografia territoriale anche attraverso appositi accordi di confine con le regioni vicine, assicurando al contempo assistenza e tutela della salute pubblica.

Un disegno complessivo in cui credo e che ho presentato già a dicembre 2019 e riproposto il 18 marzo scorso, in Consiglio regionale e al Commissario Angelo Giustini.

Nello specifico, per ridare spessore all'offerta sanitaria del presidio di Venafro, da mesi stiamo lavorando spesso in silenzio e sempre in sinergia con il Comitato Santissimi Rosario e con l'amministrazione comunale che voglio ringraziare per il supporto e l'impegno che vorranno continuare a profondere per restituire dignità al Santissimo Rosario, anche come presidio antisismico.

L'emergenza ci sta confermando che in Molise tutto il settore pubblico deve essere riorganizzato e in questo momento importante servono serietà e concretezza.

Per questo suggerisco all'ex consigliere regionale Antonio Tedeschi di evitare uscite estemporanee. In merito alla riorganizzazione dell'ospedale di Venafro, Tedeschi cita numeri e reparti relativi ad un teorico accordo di confine con la Campania ancora tutto da discutere sia con la Regione Campania sia con il Tavolo tecnico romano.

Delle due l'una: o non lo sa, e quindi glielo spieghiamo noi, o finge di non saperlo, ma questo vorrebbe dire strumentalizzare le attese dei cittadini ai quali va detta la verità, sempre.

Ad ogni modo ora pensiamo all'emergenza e superiamola in fretta.