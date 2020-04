Emergenza psicologica Covid-19, l'Asrem attiva un intervento di supporto telefonico

TERMOLI. “Salute Mentale ed Emergenza Covid-19”, il direttore del dipartimento Salute mentale dell'Asrem, Franco Veltro, rende noto che l'Azienda sanitaria regionale del Molise ha messo a punto, nell'ambito del medesimo Dipartimento un programma strutturato di intervento telefonico per l’emergenza psicologica legata alla pandemia Covid-19 e misure di distanziamento fisico. Il programma viene effettuato da specialisti prevalentemente dei Centri di Salute Mentale di Campobasso, Isernia e Termoli. È garantita la Privacy.

Il programma prevede l’intervento telefonico sia per la popolazione generale, sia per il personale sanitario attivamente coinvolto nell’emergenza. Per accedere al programma gratuito è sufficiente telefonare il lunedì pomeriggio dalle ore 15-17 e il giovedì mattina dalle ore 10-12 ai seguenti numeri telefonici:

Per la zona di Campobasso allo 0874/409922

Per la zona di Isernia allo 0865/442295

Per la zona di Termoli allo 0875/717859.