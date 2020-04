MONTAQUILA. Le misure economiche messe in campo dal premier Giuseppe Conte e dal Governo non convincono gli imprenditori, troppo blande per permettere di tamponare l'immane impatto e l'altratta feroce paralisi che ha colpito il Paese a causa dell'emergenza coronavirus.

In una intervista, trasmessa da Teleregione Molise, l'imprenditore Marciano Ricci, anche sindaco di Montaquila, esprime le perplessità e una critica ai decreti di sostegno varati a Palazzo Chigi.