Pazienti isolati a domicilio, donati 20 kit all'Asrem per l'assistenza in telemedicina

CAMPOBASSO. Donati 20 kit per la telemedicina all’Asrem per l’assistenza, da parte dei medici di continuità assistenziale, dei pazienti Covid-19 posti in isolamento domiciliare. Sono stati donati dalla Ntt Data Informatica e sono composti da un saturi metro, un cellulare e da un misuratore della frequenza cardiaca e della temperatura. A renderlo noto il manager Asrem Oreste Florenzano, che proprio qualche giorno fa aveva comunicato l’installazione di una termocamera all’ingresso principale dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso frutto di altra donazione. I dispositivi saranno utilizzati nei tre distretti sanitari di Campobasso, Termoli e Isernia dalle Usca, unità mediche speciali di continuità assistenziale, e dagli altri operatori sanitari impegnati nell’assistenza a domicilio delle persone risultate positive ma che non abbisognano di ricovero ospedaliero.