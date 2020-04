Progettazione sociale e superamento dell’emergenza, partono i corsi online del Csv Molise

CAMPOBASSO. Supporto alle associazioni impegnate in prima linea nell’assistenza alle persone isolate a causa dell’emergenza Coronavirus, istituzione di una rete solidale per la consegna di alimenti che ha permesso, finora, di mettere a sistema decine di volontari, diffusione delle tante iniziative poste in essere dai vari enti per sostenere la popolazione e il sistema sanitario.

Su questi aspetti e sull’organizzazione delle prossime tappe della programmazione si è concentrato il lavoro del CSV Molise in queste settimane in cui la pandemia da Covid-19 ha stravolto la vita di ogni cittadino.

Un’attività che ha consolidato il ruolo del Centro di servizio quale riferimento per le 130 associazioni socie, ma anche per tutti gli organismi operativi nel sociale che per la prima volta si sono avvicinati a questa realtà.

Ora entra nel vivo una nuova fase, quella dedicata ai volontari che intendano imprimere una nuova accelerata, pur stando a casa, alle proprie associazioni.

È in loro favore che il CSV Molise ha allestito il programma formativo online e rigorosamente gratuito che inizierà tra qualche giorno.

Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile prenderanno il via il corso sulla progettazione sociale e il percorso di supervisione e accompagnamento.

Le lezioni online saranno tenute dai professionisti esperti di Terzo Settore, di formazione e da psicologi del lavoro.

La prima iniziativa è incentrata sul project management degli ETS. I corsisti, partendo dalle nozioni base su come redigere un progetto, saranno instradati all’analisi del contesto e dei fabbisogni dei destinatari e avranno la possibilità di individuare gli obiettivi e le azioni da compiere. Infine si confronteranno sul piano di monitoraggio e valutazione.

Il corso sulla progettazione sociale inizierà mercoledì 29 aprile con incontri sulla piattaforma MEET, proseguirà nelle date 4 – 11 – 18 - 25 maggio, sempre dalle ore 16:00 alle 18:00.

Con il percorso di supervisione e accompagnamento invece si procederà a una vera e propria consulenza di gruppo, utile ad affrontare le disfunzioni e le difficoltà vissute dagli enti del Terzo Settore in questa emergenza sanitaria.

La docente Francesca Romana Busnelli terrà la prima lezione online giovedì 30 aprile, sempre attraverso piattaforma MEET, dalle ore 14:30 alle 16:30. I successivi incontri si svolgeranno nelle date 7 - 14 - 21 maggio, dalle ore 16:00 alle 18:00.

«Il gruppo di lavoro di volta in volta sceglierà il tema su cui riflettere collettivamente – spiega la consulente del CSV Molise -. Si partirà dai vissuti e dalle difficoltà di ogni associazione per individuare delle aree condivise, in cui l’analisi stessa diverrà parte del processo di mutuo-aiuto attivato e di sviluppo di interdipendenza nella ricerca di strategie comuni per fronteggiare la crisi». Tramite questa iniziativa si fornirà un aiuto concreto, dal punto di vista psicologico, su come superare il momento attuale, quindi su come evitare lo stress che il distanziamento sociale ha creato.

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti per ogni corso ed è indispensabile avere una connessione a internet stabile. Durante le lezioni verranno mostrate delle slide quindi si consiglia l’utilizzo di un pc con webcam e microfono, in alternativa tablet o smartphone.

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando i form presenti ai seguenti link:

Progettazione sociale: https://forms.gle/R6H5719Dd1GrMoGP6

Percorso supervisione ed accompagnamento: https://forms.gle/xDS2sJ5DgphozQ5J6