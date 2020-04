Guala closures dona 300 mascherine al Comune di Termoli

Editoriale «Caro Molise», due anni di riflessioni: dalle regionali al coronavirus

TERMOLI. Il 20 aprile del 2018 eravamo a poche ore delle elezioni regionali, sono trascorsi solo due anni, ma sembra passata almeno una decade, per tutto quello che è avvenuto in questi 24 mesi, dal sisma di agosto alla pandemia di coronavirus, passando per ondate di maltempo con