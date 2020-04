Nuove donazioni di mascherine, occhiali e guanti al Comune di Termoli

TERMOLI. Si susseguono le donazioni in favore del Comune di Termoli per contrastare il diffondersi del Coronavirus-Covid19. Questa volta è stata la Sparta Group di Giuseppe La Vergetta a consegnare cinquanta mascherine KN95 e dieci paia di occhiali protettivi. Dal Centro Commerciale Costa Verde invece sono arrivate dieci confezioni di guanti in lattice. Anche a loro il sindaco Francesco Roberti rivolge i ringraziamenti del caso. Tutto il materiale sarà messo a disposizione di coloro che sono in prima linea per combattere questa emergenza.