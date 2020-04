TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una riflessione sulla recente nota del Movimento 5 Stelle inerente il piano di cessione degli immobili comunali.

«La Schweitzer e la coerenza politica. Ho letto con molta attenzione, il comunicato stampa dei consiglieri comunali pentastellatii, riguardante il Piano delle alienazioni 2020-2022 del comune di Termoli, pubblicato sui quotidiani locali online nei giorni scorsi. Ovviamente, la polemica politica sollevata, riguarda l'ennesimo reinserimento nel Piano dei due istituti scolastici, il Nautico e la Schweitzer. Vendonsi?

In verità, i dati riportati nel comunicato non sono esatti. La prima stima dei due immobili, approvata dal consiglio comunale con delibera 53/2014, è di 11.634.000 milioni di euro, abbattuta a 5.886.250 euro da una nuova stima (elaborata dagli uffici tecnici del Comune ) presentata l’11 novembre 2018 dall’allora dirigente del Settore III (Programmazione, gestione e governo del territorio).I circa 25 milioni - che nel loro comunicato i 5S indicano erroneamente come precedente stima dei due plessi - sono in realtà un passaggio intermedio della citata stima (si fa per dire) del 2018, che attribuisce tale valore complessivo alle aree poste in vendita ed ai nuovi fabbricati ivi edificabili, che – grazie alla LR 30/2009 – possono incrementare del 60% la cubatura degli edifici esistenti da demolire.

Nel comunicato i pentastellati si rivolgono ad alcuni consiglieri di maggioranza, che erano di minoranza durante la sindacatura Sbrocca, invitandoli ad essere coerenti con la loro passata opposizione a tale ipotesi. Se teniamo conto della politica odierna, dove ai rappresentanti del popolo si chiede la fedeltà e non la condivisione, la vedo dura. D'altro canto da cittadino mi sarei aspettato, oltre all'invito alla coerenza, di conoscere quali azioni vogliono intraprendere autonomamente i pentastellati per scongiurare la vendita; perché esprimere il dissenso, alzando la manina è votando contro, è un'azione parziale, se non accompagnata da iniziative positive, in ambito istituzionale e non.

Siamo solo all'inizio».

Ciro Stoico