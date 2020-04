Slitta a domenica 6 settembre 2020 l'estrazione della lotteria solidale per la Madonna a Lungo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Slitta a domenica 6 settembre 2020 l'estrazione della lotteria solidale per la Madonna a Lungo. «Si porta a conoscenza che con l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'estrazione dei premi della Lotteria solidale localizzata per sostenere la ristrutturazione del Santuario della Madonna a Lungo originariamente fissata per il giorno 25 aprile, si svolgerà a causa dell'attuale emergenza sanitaria domenica 6 settembre 2020 alle ore 16».