​Festa della Madonna Incoronata a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sabato 25 aprile 2020, alle 11, nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Santa Croce di Magliano, il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, presiederà la santa messa in occasione della festa della Madonna Incoronata.



La celebrazione eucaristica, senza concorso di popolo, sarà trasmessa sul sito e sulla pagina Facebook della Diocesi, sulla pagina Facebook del Comitato feste Santa Croce di Magliano e dal network No Comfort Zone.

Mons. De Luca ha voluto essere a Santa Croce nel tradizionale “Ultimo sabato di aprile” come segno di vicinanza alla comunità e nel rispetto della devozione della pietà popolare, diffusa anche di altri centri, in un territorio che da sempre ha vissuto questo momento con significativa partecipazione di popolo nell'affidamento alla Vergine Maria.

Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria non hanno reso possibile la tradizionale benedizione degli animali e la processione con la statua della Madonna Incoronata.