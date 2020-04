Denso, Rsu: "Per la fase 2 turni di 6 ore a partire dal 4 maggio"

SAN SALVO. Fase 2 in Denso, ecco come si procederà:

"Questa mattina la Rsu ha proseguito l’incontro iniziato ieri con la direzione aziendale. Si è raggiunto un accordo di straordinarietà legato al momento (causa Covid19) fino al 31/05 con possibilità di prolungamento mensilmente dietro verifica ogni metà mese. Ci saranno turnazioni di 6 ore a partire dal 4 maggio, modulati nei seguenti orari: 06-12; 12-18; 18-24; 24-06; più un turno centrale (8 -14 per impiegati e small volume).

I giorni di lavoro e turni necessari saranno stabiliti secondo i volumi necessari. Ogni lavoratore sarà avvisato per essere informato sulla data di ripresa ed il turno con cui ricominciare. Si è riusciti ( cosa non facile) a mantenere in essere le maggiorazioni turno. La mensa finché ci sarà questa turnazione in essere sarà sospesa!

C’è una possibilità di fornire 2500 pezzi PA70 (ricambi Mercedes) nella prossima settimana, nelle giornate del 27,29 e 30 aprile, quindi ci potrebbero essere persone interessate alla produzione che verranno contattate, stessa necessità potrebbe esserci sul GA."