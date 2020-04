L'ordine degli Infermieri dona 150 mascherine al Gemelli Molise

CAMPOBASSO. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Campobasso-Isernia ha donato al Gemelli Molise 150 mascherine FFP2. Questa mattina, Grazia D'Aquila, Vice Presidente, accompagnata dalla tesoriera Franca Romano e dalla consigliera Antonietta D’Aveta, hanno consegnato ai referenti della struttura i dispositivi di protezione: “un segno di condivisione e vicinanza ai nostri colleghi che sono in prima linea in questa delicata fase di emergenza”, ha commentato la Vice Presidente, “ il personale infermieristico ha lavorato, con grande senso di abnegazione, per garantire la continuità assistenziale per le patologie dell’ambito oncologico e cardiovascolare. Siamo vicini a loro e a tutti gli operatori sanitari del Molise, è proprio il caso di dire: Insieme ce la faremo” ha concluso Grazia D’Aquila.