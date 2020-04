«Grazie alla dottoressa Alberta De Lisio e alla Protezione civile molisana»

CAMPOBASSO. «In qualità di presidenti delle Associazioni dei Familiari e degli Utenti dei Servizi di Salute Mentale desideriamo esprimere profonda gratitudine alla dottoressa Alberta De Lisio e alla Protezione Civile per aver risposto ad una nostra richiesta in modo immediato, davvero entro 24 ore. Avevamo infatti richiesto la fornitura di mascherine protettive per gli utenti e per i familiari che accedono ai servizi di salute mentale. La dottoressa De Lisio ha accolto con immediatezza tale richiesta e ha fornito un gran numero di mascherine per tutti i servizi di salute mentale della Regione. Grazie dottoressa, di cuore», la nota è firmata da Carmela Baranello per l’associazione Mens Sana Onlus e da Giampietro Petrone, dell’associazione Liberamente Insieme.