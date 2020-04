MONTECILFONE. Lutto in casa Flocco, a 73 si è spento all'ospedale San Timoteo di Termoli lo storico barbiere di Montecilfone, Umberto Flocco.

«È una di quelle notizie che mi lasciano incapace da accettare. Hai vissuto la tua storia con dignità, pudore e coraggio, senza mai usarla, farla pesare alla famiglia o nasconderla, con la fierezza dei grandi hai vissuto il tuo tempo guardando al futuro pur sapendo che ti apparteneva in modo diverso e l'hai saputo costruire con l'impegno di chi ha capito il senso profondo della vita ed io con te sempre al tuo fianco.

Poche volte ti sei lasciato andare ma non ti sei mai arreso, oggi il tuo corpo è libero da ogni sofferenza. Sei stato la mia guida, il mio orizzonte, l'insegnamento giusto, sei stato il MIO GRANDE PAPÀ ❤❤❤. Ho fatto tutto quello che era nelle mie forze per ridarti un po' di serenità e ora riposa in pace.

🎈☁ ❤ Manuela Flocco. Sentite condoglianze da tutta la nostra grande famiglia»