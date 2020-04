L'amministrazione comunale di Montecilfone ricorda "Berto" Flocco

MONTECILFONE. «Questa mattina è giunta in paese la triste notizia della perdita del caro Umberto Flocco, da tutti chiamato Berto».

Cordoglio dal sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e da tutta l'amministrazione comunale.

«Una persona benvoluta da tutti ci ha lasciato, ma rimangono vivi i ricordi, uomo semplice, umile, riservato, di un'educazione di altri tempi, con la sua professionalità e discrezione, attendeva pazientemente tutti i suoi paesani dai più piccoli ai più grandi. 60 anni trascorsi nel suo piccolo salone con forbici e rasoio in mano, ha ascoltato e consigliato persone di generazioni diverse.

Il 31 dicembre 2019 l' amministrazione comunale si sentì in dovere di festeggiare il suo pensionamento e lo onorò con una targa ricordo augurandogli un "meritato riposo". Ora Berto sicuramente "riposerà in pace" e noi lo ricorderemo come il nostro unico e irripetibile barbiere. L' Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza si unisce al cordoglio di tutta la famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.