Punto di valore: un inno alla vita nella Festa della Liberazione

TERMOLI. 75 anni fa, la Liberazione del nostro Paese dall’immane tragedia di una guerra mondiale e dall’incubo oscuro di una dittatura.



Domani 25 aprile 2020, l’Associazione culturale musicale Punto di Valore di Termoli, in questo difficile tempo sospeso della quarantena a causa della pandemia, vuole diffondere un messaggio di speranza, un inno alla vita e all’amore tra le persone, per tornare ancora una volta ad abbracciarsi e a condividere le nostre emozioni più forti.

Il brano scelto non ha bisogno di presentazione: una famosissima canzone della tradizione napoletana, che sarà interpretata, ognuno rigorosamente da casa sua, da 48 giovani artisti: i musicisti dell’Orchestra giovanile e i piccoli coristi del Coro Voci Bianche Punto di Valore.

Diretti dai maestri Basso Cannarsa, Alessandro Di Palma e Gianluca De Lena, i piccoli grandi talenti danno appuntamento a tutti alle ore 11, in anteprima esclusiva su youtube, dove sarà possibile ascoltare la loro esecuzione e vederli riuniti ancora una volta tutti insieme, come in un grande concerto live.

Un plauso particolare a uno di loro, Giuseppe Mastromatteo, che ha curato l’editing di questo progetto.

Non vi sveliamo il titolo del brano, ma ci piace poter dedicare questo verso della canzone al nostro meraviglioso Paese, l’Italia, che tornerà a splendere più di prima, ne siamo certi:

“'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle, nun è maje cchiù bella 'e te!”

Ecco il link dove seguire l’anteprima e poter fare i vostri commenti, domani, alle 11 in punto:

https://www.youtube.com/watch?v=ymD_z5su0z4