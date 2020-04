TERMOLI. La nota di ringraziamento del personale infermieristico e sanitario del Set 118 di Termoli.

«Con grande prova di generosità in un momento di costante bisogno ci giunge a cura dell' Ordine degli Infermieri di Campobasso una fornitura di dispositivi individuali di mascherine e guanti. Gesto molto apprezzato e per il suo contenuto oggettivo e per il pensiero che dimostra, al di là di ogni dubbio, quanto la condizione di urgenza che il nostro tempo lavorativo impone, stia a cuore al nostro ordinamento professionale. La qual cosa, come se ce ne fosse ancora bisogno, dimostra l' unità di intenti, il progetto comune e la presa in carico delle problematiche che ciascuno di noi vive e che, condivise con chiunque altro del nostro insieme, assumono un carico meno gravoso e una dimensione più umana e più solidale. Grazie ancora. Grazie di cuore.